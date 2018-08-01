Киев, 2 августа, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой содействовать освобождению украинцев, находящихся в заключении в России. Письмо на украинском и английском языках она опубликовала на своей странице Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Помимо просьбы о помощи в освобождении украинцев, которых, по ее словам, около 60 человек, Савченко выступила с критикой президента Украины Петра Порошенко.

«Петро Порошенко является самым коррумпированным президентом в истории такой процветающей страны с сильными людьми, как Украина, он использует власть только с одной целью — личного обогащения», — говорится в письме.

Напоследок Савченко выразила надежду на конструктивный диалог между США и Украиной, которую депутат назвала в письме «Тerra Incognita для многих иностранцев».

Напомним, Надежду Савченко украинские власти подозревают в подготовке терактов и в государственной измене. Савченко была арестована 23 марта после того, как с нее сняли депутатскую неприкосновенность. На текущий момент ее срок содержания под стражей продлен до 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля, по данным Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Надежда Савченка отказалась проходить допрос на «детекторе лжи», который должен был состояться 24 июля.