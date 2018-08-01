Варшава, 2 августа, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Для начала следует перестать сносить памятники советским воинам, чтобы наладить отношения между Польшей и Россией, заявил почетный спикер польского сейма, отец действующего польского премьер-министра Корнель Моравецкий в интервью изданию Do Rzeczy.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Польши

Политик заявил, что существует огромная разница между декоммунизацией и сносом памятников советским воинам:

«Культ Красной армии — это культ победителей фашизма, антипольского подтекста здесь нет», — подчеркнул Моравецкий.

По мнению политика, коммунистическая идеология для современной России играет далеко не столь важную роль, как идеология бандеровского нацизма для Украины.

«К сожалению, у нас нет стратегии выстраивания отношений с россиянами, а украинцам мы позволяем возводить памятники в честь убийц», — отметил Корнель Моравецкий.

Он считает, что Польше следует руководствоваться своими национальными интересами, а не интересами Киева. Это позволит стране наладить взаимовыгодные отношения с Россией.

«Россия могла бы привлечь к сотрудничеству народы бывших советских республик, а Польша — склонить государства Западной Европы согласиться на формирование такого нового пространства», — подытожил политик.

Напомним, в конце июня 2017 года в рамках декоммунизации Польша разрешила снос почти 500 памятников советской эпохи.

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