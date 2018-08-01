Вашингтон, 2 августа, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Противодействие угрозам со стороны России станет одной из статей расходов оборонного бюджета США на 2019 финансовый год, сообщает The Washington Examiner.

ИА REGNUM С-400

Кроме того, предусмотрены затраты, связанные с приостановкой экспорта в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35. Отмечается, что для возобновления поставок нужно понять ситуацию по импорту в Турцию С-400 из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый оборонный бюджет США составил $717 млрд, поставив рекорд с 2003 года.

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