Против России и не с Турцией, или На что пойдет новый оборонный бюджет США
Вашингтон, 2 августа, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Противодействие угрозам со стороны России станет одной из статей расходов оборонного бюджета США на 2019 финансовый год, сообщает The Washington Examiner.
ИА REGNUM
С-400
Кроме того, предусмотрены затраты, связанные с приостановкой экспорта в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35. Отмечается, что для возобновления поставок нужно понять ситуацию по импорту в Турцию С-400 из России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый оборонный бюджет США составил $717 млрд, поставив рекорд с 2003 года.
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