Ереван, 2 августа, 2018, 00:24 — ИА Регнум. Стартовавшие в Грузии 1 августа учения НАТО «Достойный партнер» важны для таких стран, как Грузия или Армения, и стран, которые имеют пробелы в сфере собственной безопасности. Об этом заявил в интервью 168. am грузинский эксперт Каха Гоголашвили.

U.S. Army Europe Грузинские солдаты в ходе совместных учений стран — участниц НАТО и их союзников

«Армения может воспользоваться той возможностью, которую создает НАТО в Грузии, армяно-грузинские отношения особенные. Не думаю, что по этому поводу Армения будет вынуждена слушать слова недовольства от России. Услышит в том случае, когда в Армении увеличится присутствие и влияние Грузии в этой сфере, что я исключаю. Но сотрудничество может углубляться, благодаря чему Армения будет знакомиться со стандартами НАТО, понимая, что для Армении есть обстоятельства, не позволяющие ей углублять отношения с самим альянсом», — заявил Гоголашвили.