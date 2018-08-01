Сан-Франциско, США, 2 августа, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Компания Tesla заявила о планах увеличения производства электрокаров Model 3 до 6000 единиц в неделю к концу августа, 1 августа передает агентство Reuters.

Peter Stevens Электрокар Tesla Model 3

«Мы стремимся увеличить производство до 10 тысяч Model 3 в неделю как можно быстрее», — уточняется в заявлении компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Tesla смогла наладить производство 5000 электрокаров Model 3 в неделю.

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