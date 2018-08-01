Нью-Йорк, США, 1 августа, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США закончили день разнонаправленно — «высокотехнологичный» Nasdaq остался в плюсе, «промышленный» Dow Jones ушел в минус, 1 августа передает агентство Reuters.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

К моменту закрытия торгов индекс Dow Jones упал на 79,34 пунктов (-0,31%), до 25 335,85 пунктов. Индекс S&P 500 снизился незначительно — на 2,73 пункта (0,1%), до 2813,56 пунктов. Индекс Nasdaq вырос на 35,50 пунктов (0,46%), до 7707,29 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, день торгов 1 августа на Уолл-стрит начался в «зеленой зоне» благодаря позитивному отчету о прибыли корпорации Apple. Тем не менее, к концу дня настроение рынка испортили продолжающееся падение цен на нефть и заявления Белого дома о скором ужесточении ввозных пошлин на китайские товары.

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