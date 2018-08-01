Симферополь, 1 августа, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым — главный архитектор Черноморского района Крыма подозревается в служебном подлоге. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ, сообщила 1 августа пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Как считают следователи, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в акт приемки работ по муниципальному контракту по подготовке правил землепользования и застройки сельских поселений района в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» на сумму более пяти миллионов рублей. Фактически работы завершены не были. Ущерб, который чиновник нанес бюджету администрации района, оценивается в пять миллионов рублей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» 30 июля обсуждалось на совещании в Севастополе, которое провел глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Тогда было заявлено, что по 120 объектам программы наблюдается отставание от графика. Кассовое исполнение ФЦП Крыма составляет 26% от годового объёма, а Севастополя — 5% от предусмотренных на 2018 год средств. На этом же совещании прозвучало предложение продлить действие программы до 2022 года с увеличением финансирования.

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