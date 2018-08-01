Скопье, 1 августа, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Представитель Государственного департамента США Мэтью Палмер«выразил поддержку» Македонии и призвал граждан бывшей югославской республики «пойти и проголосовать» на референдуме о переименовании страны, 1 августа передает агентство Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

В ходе визита в Скопье Палмер также заявил, что Госдеп США рад намерениям Македонии вступить в НАТО и ЕС после урегулирования многолетнего спора с Грецией.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о переименовании Македонии в «Северную Македонию» был назначен парламентом страны на 30 сентября.

Новое название стало плодом многолетних переговоров с Грецией, считающей имя страны-соседа угрозой своей территориальной целостности и историческому достоинству.

После переименования правительство Македонии надеется начать процесс вступления в НАТО и ЕС — предыдущие попытки 25 лет блокировались Грецией.

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