Париж, 1 августа, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Генеральный директор французской машиностроительной компании Alstom по Западной и Центральной Азии Бернард Пейль в интервью Caspian News поделился своим видением развития транспортной и судоходной отрасли в Каспийском регионе и Центральной Азии, и похоже, компания уже нашла здесь свою нишу.

Железная дорога

Alstom является одним из мировых лидеров по производству энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Французская компания уже давно работает в Азербайджане и Казахстане и для нее это два огромных и, по словам Пейля, стратегически важных рынка.

Вести свой бизнес иностранным компаниям здесь довольно несложно. Азербайджан, к примеру, находится на 18 позиции из 189 стран в категории «Начало бизнеса» в докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса» за 2018 год, поскольку на эту процедуру здесь в среднем уходит всего 4,5 дня.

В 2014 году Alstom заключила соглашение с национальным оператором «Азербайджанские железные дороги», согласно которому французская фирма обязуется произвести и поставить Азербайджану 10 пассажирских и 40 грузовых вагонов до 2021 года. Сотрудничество долгосрочное, однако первый грузовой локомотив Prima T8 AZ8A, собранный для Азербайджана, Alstom представила уже в июне этого года. А в октябре прошлого года был представлен первый пассажирский локомотив.

Представленная модель, кроме прочего, впервые применяет полностью автоматизированную систему отслеживания поездов, которая минимизирует вероятность ошибки машиниста, а также обеспечивает оптимальный режим технического обслуживания и энергопотребления.

С Казахстаном у французской компании также есть соглашение о сотрудничестве: Астане Alstom предоставит в общей сложности 295 локомотивов, 200 из которых — грузовые и 95 — пассажирские. Наряду с локомотивами, Alstom также планирует в ближайшее время заняться разработкой и производством сигнальных систем.

Как известно, Казахстан, в свою очередь, принимает участие в китайском трансконтинентальном торговом и инфраструктурном мега-проекте «Один пояс, один путь», в рамках которого планируется связать Европу и Азию торговыми маршрутами. Не исключил своего дальнейшего участия в этом проекте и французский Alstom.

«Мы видим, что проект сейчас активно обсуждается, а круг участников и заинтересованных региональных акторов расширяется. Не так давно начал работать новый казахстанский сухой порт в Хоргосе, — отмечает Пейль. — кроме того, постоянно предлагаются и пересматриваются все новые и более короткие железнодорожные маршруты между Китаем и Европой, поэтому, конечно же, спрос на наши высокотехнологичные и экологичные локомотивы будет становится все выше и выше».