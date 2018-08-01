Киев, 1 августа, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Впервые за 45 лет в Киеве проведут ремонт купола Верховной рады Украины, сообщила 1 августа пресс-служба парламента на официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Специалист отдела организации строительства управления делами Верховной рады Виктор Яремчук рассказал, что реставрацию купола планировали провести в 2013 году, но были вынуждены отложить в связи с государственным переворотом.

В данный момент купол украинского парламента накрыт пленкой, снято уже более половины старого остекления.

Напомним, здание Верховной рады на улице Грушевского №5 было построено в 1939 году по проекту советского архитектора Владимира Заболотного, получившего за него Сталинскую премию первой степени.