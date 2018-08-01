Берлин, 1 августа, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Второму по величине российскому газовому производителю Новатэк удалось совершить настоящий «арктический прорыв» и реализовать тем самым новый маршрут в Китай, пишет сегодня, 1 августа, немецкое издание Die Welt.

Арктика

В середине июля, впервые в истории российские танкеры «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» с СПГ на борту прошли по Северному морскому пути без сопровождения ледокола. Чуть более чем за три недели танкеры прошли путь из порта Сабетта в направлении Берингова пролива и дальше на юг до Китая. Третьим по этому маршруту прошел газовоз «Кристоф де Маржери», названный в честь погибшего в результате авиакатастрофы в Москве главы французского нефтегазового концерна Total.

Времени на дорогу на этом маршруте танкеры затратили в три раза меньше, чем на западном атлантическом маршруте, за счет чего Новатэк впоследствии сможет сэкономить миллионы. Однако, что важнее, благодаря арктическому прорыву Новатэк Россия станет серьезным игроком на глобальном рынке СПГ, отмечает Die Welt.

Последние годы для Новатэка отметились довольно стремительным ростом: в период с 2013 по 2017 год оборот компании вырос в два раза до 7,9 млрд долл., а объем добычи в прошлом году составил 63,4 млрд кубометров газа. К 2030 году компания планирует ежегодно производить порядка 57 млн тонн сжиженного газа и тем самым войти в число топ-производителей СПГ наряду с Катаром, Австралией, Малайзией и Нигерией. Тем более, что теперь у Новатэка есть выход на страну, где спрос растет активнее всего.

Способствует этому и сам Китай, который совместно с Новатэк участвует в производстве СПГ в России. Так, доля китайской нефтегазовой компании CNPC в «Ямал СПГ» в Сабетте составляет 20%. Еще 9,9% предприятия принадлежит китайскому Фонду шелкового пути.

Китай в настоящее время является шестым по величине производителем газа в мире, однако собственное производство покрывает лишь две трети потребности страны, и потребность эта растет намного быстрее, чем производство. Поэтому импорт газа будет и дальше стремительно расти, отмечают китайские аналитики. Даже сейчас страна с самым большим населением мира уже стала вторым по величине импортером СПГ после Японии.

Напомним также, что Новатэк, помимо прочего, планирует построить завод стоимостью 25,5 млрд долларов и мощностью 19,8 млн тонн СПГ в год в рамках проекта Arctic LNG-2. Начало строительства запланировано на 2019 год.