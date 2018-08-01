Вашингтон, 1 августа, 2018, 22:22 — ИА Регнум. США будут продолжать давление на Китай, добиваясь уступок в сфере торговли, заявила 1 августа на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Президент продолжит давить на Китай. Он не будет спокойно смотреть, как кто-то наживается на промышленности и рабочих США», — сказала Сандерс.

По ее словам, Вашингтон «продолжит добиваться ответственности Китая за нечестную торговлю».

Как сообщало ИА REGNUM, торговая война между США и Китаем далеко не закончена, стороны продолжают вводить новые пошлины и торговые ограничения на разные товары производства друг друга.