Тбилиси, 1 августа, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Выборы президента Грузии пройдут 28 октября, заявил на пресс-конференции 1 августа нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Тбилиси. Грузия

По его словам, решение по дате выборов принято на основании договоренности с премьер-министром Грузии.

«Это решение принято по договоренности с премьер-министром Грузии, и постановление будет направлено премьеру», — заявил Маргвелашвили. Как известно, принимаемые президентом Грузии решения нуждаются в контрасигнации главы правительства.

Отныне, согласно действующему законодательству, политические партии могут официально начать предвыборную кампанию.

Ряд политических сил в предвыборный марафон уже включился. Кандидатов в президенты назвали «Национальное движение», «Европейская Грузия», а также о намерении баллотироваться на пост главы государства заявил лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили. Питает президентские амбиции лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили. СМИ сообщают об аналогичных планах депутата парламента Саломе Зурабишвили, которая с этой целью подала в посольство Франции заявление с просьбой лишения ее французского гражданства.

28 октября состоятся последние в Грузии всенародные выборы президента, а следующего главу государства уже будет выбирать назначенная парламентом группа представителей.