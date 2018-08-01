Вашингтон, 1 августа, 2018, 21:48 — ИА Регнум. 48 конгрессменов США подписали письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу, в котором призывают его встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится с Нью-Йорке в сентябре. Среди подписавших письмо члены как Республиканской, так и Демократической партии.

Письмо сегодня, 1 августа, было направлено президенту США. Об этом сообщает американский комитет «Ай дат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что у Еревана есть намерение организовать встречу Дональда Трампа и Никола Пашиняна.

«Сейчас ведутся обсуждения по этому вопросу. Уже сейчас мы можем подтвердить, что Пашинян примет участие в неделе открытия Генассамблеи ООН, у него будет ряд двухсторонних встреч, в числе которых может быть также встреча с президентом США Дональдом Трампом», — пояснил Балаян.

По его словам, на данный момент нельзя сказать, что окончательная договоренность о такой встрече достигнута.