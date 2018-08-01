Вашингтон, 1 августа, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Министерство юстиции США сообщило об аресте троих граждан Украины, являющихся «высокопоставленными членами» международной киберпреступной группировки, действующей с территории Восточной Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как сообщила 1 августа пресс-служба министерства, 44-летний Дмитрий Ф., 33-летний Фёдор Х. и 30-летний Андрей К. являются членами хакерской группировки, известной как FIN7, Carbanak Group и Navigator Group.

По сведениям властей Соединённых Штатов, как минимум с 2015 года члены хакерской группы были участниками «сложно организованной преступной кампании», направленной против более чем 100 американских компаний, работающих в основном в сферах ресторанного, игорного и туристического бизнеса.

Отмечается, только на территории США членами FIN7 были успешно взломаны компьютерные сети компаний в 47 штатах и похищены данные пластиковых карт 15 миллионов клиентов. Атаки осуществлялись также на территории Великобритании, Австралии и Франции.