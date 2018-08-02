Южно-Сахалинск, 2 августа, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Гуманная практика советского правительства, позволявшая японцам посещать могилы их родственников на территории Курил, не оформляя для этого визу, оборачивается ныне неприглядной стороной. О том, как японские радикалы используют разрешение на «безвиз» в качестве лазейки для пропаганды идеи «возвращения северных территорий», пишет обозреватель Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Поначалу японская сторона заботилась о том, чтобы пропаганды в посещении гражданами Японии могил родственников не присутствовало. Но уже в начале 2000-х всё изменилось. По информации СМИ, стали возможными ситуации, при которых, как, например, в июне 2003 года, только трое из 65 прибывших в составе делегации были бывшими жителями Курильских островов, остальные 62 были депутатами парламента Японии, сотрудниками МИД, журналистами и функционерами НКО, включая активистов реваншистских движений.

Еще более отвратительно выглядят продолжающиеся акции по идеологической обработке российских граждан, посещавших Японию. Туристические группы в рамках всё той же программы «безвиза», прибывающие в Японию с Курил, специально обученными пропагандистами подвергаются идеологической атаке. «Четыре северных острова — территория Япония. Почему там живут русские?» — вот один из текстов, украшающих печатную продукцию реваншистского толка.

Читайте подробности: Нельзя превращать «безвизовый обмен» в акт японской пропаганды отъема Курил

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