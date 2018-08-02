Москва, 2 августа, 2018, 03:35 — ИА Регнум. История, начавшаяся сообщением учителя из Петербурга об утечке заданий ЕГЭ, обрастает новыми подробностями. Чиновники от образования возмущены, но факты говорят о том, что в словах учителя Дмитрия Гущина есть доля горькой правды. О том, какое факты работают в пользу версии учителя, пишет автор Анастасия Шарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Рост баллов при подведении итогов ЕГЭ 2018 заставляет предположить, что утечка вариантов вполне возможна. Усложняет расследование отсутствие статистики по стране и невозможность сравнить ситуацию по регионам. Эта система засекречивания вызывает в некоторых регионах опасения, что уровень сложности заданий разнится от региона к региону с тем, чтобы создать «скрытое» управление количеством абитуриентов или тех или иных мест.

Сам Рособрнадзор не может разобраться с результатами своей деятельности? Или дела обстоят хуже и нынешнее образование никто не связывает с требованиями реальной жизни? Иначе получается, что чиновники от образования устроились излишне удобно — нет информации, нет и ответственности. Почему ясный отчет о успеваемости выпускников российских школ необходим стране для того, чтобы не увеличивать число домыслов вокруг ЕГЭ.

Читайте подробности в статье: Кому нужна статистика результатов ЕГЭ и почему она скрыта?

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