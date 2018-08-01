Соледар, ДНР, 1 августа, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Вечером 1 августа боевики ВСУ выпустили в сумме около восьмидесяти гранат из автоматического станкового гранатомета (АГС) по населенным пунктам Луганское и Шахта имени Гагарина возле Горловки, сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

Кроме того, шахту имени Гагарина обстреляли из РПГ, СПГ и стрелкового оружия. По Луганскому украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия.

Напомним, ранее ВСУ обстреляли из минометов поселок Спартак.

Читайте также: ВСУ из миномета обстреляли село Спартак в ДНР