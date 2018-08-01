Тюмень, 1 августа, 2018, 21:15 — ИА Регнум. Столичный блогер Илья Варламов уже два месяца не слезает с темы реконструкции улицы Мельникайте в Тюмени, агрессивно критикуя намерения тюменских властей. По проекту, на данном путепроводе длинной более 10 км, будет реализован принцип беспрерывного движения, без пешеходных дорожек и тротуаров. Предполагается двухуровневое безостановочное движение на основных перекрестках, расширение проезжей части до восьми полос, скорость транспорта 80 км/ч.

(сс) NeONBRAND Блогер

«Баста, карапузики!»

Тюменцы, воспринявшие сперва проект реконструкции ул. Мельникайте как ноу-хау европейского уровня, после назойливых возражений блогера, проживающего за две тысячи километров от Тюмени, стали сомневаться в целесообразности реализации масштабного проекта.

«В Тюмени радостно рассказывают, что через жилые районы пустят скоростную трассу с развязками и тоннелями, а людям построят удобные надземные переходы! А так как трасса пройдет прямо под окнами домов, поставят звукоизолирующие экраны! Безумие? Нет, просто глупость», — написал Илья Варламов в своём блоге 3 июня 2018 года.

И приводит в пример надземную эстакаду в Сеуле, где расположился прекрасный парк. Безусловно, властям Тюмени есть чему поучиться у чиновников столицы Южной Кореи. И весьма печально, что расширение проезжей части на ул. Мельникайте предусматривает вырубку 711 деревьев, и что потоки автомобилей вплотную подойдут к жилым домам. Но тюменским идеологам путепровода непрерывного движения ничто не мешает наземные переходы, как в Сеуле, наполнить деревьями в бетонных кадушках, разбить клумбы и прочее.

«Глядя на эскизы, любой человек, кто хоть немного разбирается в вопросах транспорта, поймет, что Тюмень собираются изгадить. Предложенный проект не нацелен на улучшение транспортной ситуации, он не избавит город от пробок, он скорее убьет его, как ртуть несколько веков назад убивала пациентов. В этом месте человек, который осилил хотя бы полторы книжки по урбанистике или транспортному планированию для чайников, должен схватиться за голову и начать биться головой об стену со словами «глупцы, зачем вы это делаете?!», — пишет Илья Варламов 6 июня 2018 года, продолжая критиковать.

Далее детально, нагнетая по спирали, Илья Варламов с московских высот вскрывает подноготную, предрекает Тюмени после реконструкции ул. Мельникайте снижение качества городской среды и жизни. Элементарно добраться до автобуса или проехать на велосипеде по надземному переходу будет сложно, на улицах станет безлюдно, торговля угаснет, упадут цены на недвижимость. Загрязнение воздуха, гиподинамия населения, «увеличение скорости снижает время на реакцию для водителя и создаёт эффект туннельной обзорности» и масса других токсичных моментов — словом, тот ещё ад поджидает, по мнению столичного блогера, несведущих тюменцев.

«Срочно нужен митинг!»

Справедливые упрёки в комментариях к публикациям Ильи Варламова о будущем ул. Мельникайте, мол, у страха глаза велики, особенно когда глаза эти уверенны, что большое видится на расстоянии, привели столичного блогера в Тюмень.

«Город интересный и противоречивый. Самое главное, что я заметил, — тюменцы очень любят свой город. Обычно это опасная история. Чрезмерная любовь к городу часто мешает мыслить критически, замечать ошибки и исправлять их», — отмечает в своём блоге уже 1 августа 2018 года настойчиво выступающий против реконструкции ул. Мельникайте Илья Варламов.

Московский блогер похвалил тех тюменцев, которые поддались его критичному настрою, назвав таковых умными и уникальными. И процитировал местных комментаторов, которые развернули дискуссию на портале 72.ru. Между тем в споре мнения жителей Тюмени разделились.

«Количество сбитых пешеходов, которые будут перебегать Мельникайте (как сейчас перебегают ул. Республики на сквере Немцова) увеличится в разы», — пишет один из комментаторов в поддержку мыслей Варламова.

«Давайте от электричества откажемся из-за нескольких идиотов, сующих пальцы в розетки», — отвечает на данный довод другой участник дискуссии.

Но в чём единодушны тюменцы, так в проблемах единственного надземного перехода в Тюмени на перекрестке с улицей Гнаровской. Отсутствие подъёмников для инвалидов и пожилых людей, проблемы мам с колясками…

«Ни разу не было замечено улучшение движения после постройки этого надземного перехода на Гнаровской. Как утром стояла пробка по направлению в город, так и стоит. Зато проблем пешеходам добавили. Кстати, летом вентиляция в этом переходе почти отсутствовала. А теперь представите бабушку, еле поднявшуюся пешком на верх и … в душный коридор. Чтоб кто-то пользовался этим «чудо"-приспособлением для поднятия коляски наверх замечено не было. Так какой толк в этой конструкции? Одна только «галочка» в отчетах», — отмечают жители Тюмени.

«Срочно нужен митинг против стройки на Мельникайте, кто-нибудь помогите его организовать!», — раздаются и такие призывы.

Не обошлось без обвинений блогера Варламова в продажности оппонентам врио губернатора Тюменской области, экс-мэра Тюмени Александра Моора, который баллотируется на пост главы региона без приставки.

«Кстати, почитайте, как этот Варламов в Казани отработал. Всё по техзаданию. Видимо, занесли сколько надо», — отметили сведущие.

«Ребят, вы не понимаете картины в целом… Варламова специально выбрали мешком для битья комментариями. Он как антигерой «лучшего города земли». Мыслите логически. Всегда есть первопричина. Его высказывания теперь используют как рычаг для получения противоположных комментариев», — не обошлось и без конспирологических версий настойчивости блогера.

Тем временем департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени объявил тендер на разработку проектно-сметной документации на строительство надземных переходов с первоначальной ценой в 35 млн рублей.