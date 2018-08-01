Москва, 1 августа, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Власти Центрально-Африканской Республики пытались отговорить российскую съёмочную группу от посещения неподконтрольных правительству районов страны. Об этом 1 августа заявила официальным представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были найдены мёртвыми 31 июля в районе населённого пункта Сибю, в 300 километрах к северу от столицы ЦАР — города Банги.

Погибших обнаружили сотрудники миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике. По мнению властей страны, журналисты могли погибнуть от рук боевиков движения «Селека».

Как сообщила Мария Захарова, власти африканского государства заявили, что направили на место происшествия следственную группу, которая проработает там три дня.

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