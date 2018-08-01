Тбилиси, 1 августа, 2018, 19:36 — ИА Регнум. В Грузии против легализации марихуаны выступают 74% жителей страны. Об этом говорят результаты социологического опроса Национального демократического института США (NDI), продемонстрированные 1 августа директором института Лорой Торнтон.

Череп с сигаретой

По данным соцопроса, 18% опрошенных поддержали легализацию и 8% затруднились ответить. Около 40% респондентов считают, что за употребление марихуаны следует сажать в тюрьму, 54% высказались против этой меры.

В опросе, который проходил с 23 июня по 8 июля, приняли участие 2,9 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Конституционный суд Грузии признал санкции за употреблением марихуаны незаконными. Судьи посчитали, что употребление наркотиков относится к сфере свободного развития личности.