Душанбе, 1 августа, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Около 3,1 тонны серебра добыли предприятия в Таджикистане за первые шесть месяцев 2018 года. Такие данные приводит «Азия-Плюс» со ссылкой на министерство промышленности страны.

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Отмечается, что за первую половину 2017 года серебра было выпущено немногим более 2,1 тонны.

Кроме того, ожидается, что в Мургабском районе на базе месторождения серебра «Якджилав» в ближайшее время начнет свою работу новое совместное таджикско-китайское предприятие. По проекту, оно будет перерабатывать ежегодно до 50 тысяч тонн руды. Количество добытого металла будет зависеть от содержания руды.

По оценкам специалистов еще времен СССР, на этом месторождении серебра в руде содержится очень много — от 1 до 2 кг металла на тонну руды.

Напомним, что объемы добычи золота по итогам первого полугодия 2018 года в Таджикистане, напротив, — несколько снизились. В частности, из-за того, что почти половина золотодобывающих предприятий по различным причинам простаивали.

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