Астана, 1 августа, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана отзывает свидетельство на выполнение авиационных работ авиакомпании «КазАвиа». Об этом авиационные власти республики сообщили 1 августа на официальной странице в Facebook.

Игорь Двуреков Як-12

В ходе расследования причин крушения самолета Як-12, принадлежащему «КазАвиа», было установлено, что командир экипажа во время полета находился в состоянии алкогольного опьянения.

Свидетельство будет отозвано с 25 августа 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Панфиловском районе Алма-Атинской области Казахстана разбился самолет Як-12. На борту воздушного судна находились два человека.