Москва, 1 августа, 2018, 18:47 — ИА Регнум. На Чукотке врачи в среднем получают 180−186 тыс. рублей. Это при условии средней зарплаты по экономике в 90 тыс., заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор округа Роман Копин, сообщает пресс-служба Кремля.

Медицинское обслуживание

При этом, по словам чиновника, педагоги получают зарплаты на уровне средней по экономике.

Также Копин высоко оценил состояние медицинской инфраструктуры. Медики работают в каждом населённом пункте. А обеспеченность врачами он назвал одной из самых высоких на территории Российской Федерации.

Впрочем, есть и проблемы, например, с наличием узких специалистов. Но Копин заверил: на уровне региона идёт работа. Так, с 2013 года в округ приехал 91 медик.