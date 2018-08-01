Тунис, 1 августа, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Судно с сорока беженцами на борту допущено в тунисский порт Зарзис, 1 августа передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

В настоящий момент нелегальным мигрантам из Северной Африки, в том числе двум беременным женщинам, оказывается необходимая медицинская помощь.

Мигранты провели в открытом море более двух недель — ранее им было отказано в доступе в порты Мальты, Италии и Франции.

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