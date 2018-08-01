Киев, 1 августа, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик заявил, что не нуждается в звании героя Украины, которое предложил присвоить ему премьер-министр страны Владимир Гройсман. Соответствующее заявление он сделал 1 августа на пресс-конференции в киевском ТРЦ «Гулливер».

Andriy Makukha Александр Усик

"Не надо мне ничего давать, просто не мешайте мне идти тем путём, по которому я иду. Не мешайте — это лучшее, что вы можете сделать», — приводит слова спортсмена ФАН.

31-летний боксёр отметил, что уже является героем «для своего народа, для определённого круга» и потому не нуждается ни в каких регалиях.

Как передавало ИА REGNUM, присвоить Александру Усику звание героя Украины Владимир Гройсман предложил после его победы в поединке против российского боксёра Мурата Гассиева за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе.

Инициатива главы правительства вызвала неоднозначную реакцию в среде украинских политиков и экспертов, некоторые назвали предложение Гройсмана «популистским и непродуманным».

Александр Усик в промежутках между своими выступлениям регулярно подвергается травле со стороны провластных украинских СМИ, отказываясь отвечать на вопросы о принадлежности Крыма и «стране-агрессоре».