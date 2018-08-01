Псков, 1 августа, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Власти Псковской области рассчитывают, что у нового электропоезда «Ласточка» по маршруту Псков — Санкт-Петербург будет полная заполняемость состава. Об этом вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов заявил сегодня, 1 августа, на радио «Эхо Москвы в Пскове».

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

Он также сообщил, что недорогие билеты должны привлечь новых пассажиров.

«Это делается для того, чтобы пассажир имел возможность не просто один раз проехать, но и был привязан к железной дороге. Этот вид транспорта должен стать привлекательным для пассажиров», — пояснил Александр Кузнецов.

Он также отметил, что основным ограничивающим фактором для запуска прямого железнодорожного сообщения из Пскова в Санкт-Петербруг был неэлектрифицированный участок дороги от Луги до Пскова. Для решения проблемы были применены уникальные технологии: изготовлен специальный тепловоз, который прицепляется к «Ласточке» и снабжает её электроэнергией.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, до конца августа билеты для пассажиров «Ласточки», следующих по маршруту Санкт-Петербург — Псков и в обратном направлении, будут стоить 360 рублей (базовый класс), 432 рубля (экономкласс) и 1483 рубля (бизнес-класс).

Отметим, что билеты на «Ласточку» из Великого Новгорода в Санкт-Петербург, которая переведена в статус обычной пригородной электрички, существенно дороже: от 557 до 579 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков прибудет 4 августа, обратно поезд отправится 5 августа. Движение поездов между городами будет регулярным, время в пути составит 3 часа 30 минут.