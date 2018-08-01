Москва, 1 августа, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») предлагает подать иск в отношении президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель. Порошенко. Чертёнок

«Иск за гибель тысяч людей, огромный ущерб, нанесенный народу и земле Донбасса, а также Крыму и его жителям следует подать против самого Порошенко», — считает Железняк.

По его мнению, нынешнему руководству Украины давно пора предъявить обвинения в геноциде, масштабном разорении государственной собственности и национальной экономики, беспредельной коррупции, поощрении радикального национализма и намеренном уничтожении суверенитета страны.

«Очередное бурное сотрясание воздуха со стороны президента Украины — это лишь очередная неуклюжая попытка обратить на себя внимание зарубежных спонсоров», — заключил депутат.

Президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск «за нанесенный ущерб в Донбассе». По его словам, Киев больше не должен ждать «ни минуты» и должен сформулировать «консолидированные претензии» к России.