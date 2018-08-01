Ташкент, 1 августа, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует профинансировать программу перевооружения, модернизации и развития газотранспортной сети Узбекистана, сообщили 1 августа в пресс-службе «Узбекнефтегаза».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

1 августа заместитель председателя правительства Узбекистана, председатель правления «Узбекнефтегаза» Алишер Султанов встретился с президентом ЕБРР Сума Чакраборти. Стороны договорились о предоставлении банку предложений по реализации программы с предварительной суммой проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года Узбекистан экспортировал природный газ на $1,1 млрд. Газ занимает лидирующую позицию в структуре экспорта из республики.