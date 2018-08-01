Махачкала, 1 августа, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил, где власти региона найдут деньги на строительство дорог к новым школам и больницам. По его словам, источником финансирования станут те лица, которые долгое время не платили налоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Асфальтоукладчики

Как отметил Васильев, такие «нетрадиционные способы финансирования и решения этих задач» уже широко используются в других субъектах РФ, в частности, в Краснодарском крае.

«Люди, занимающие ответственные должности, бизнесмены, длительное время не платившие налоги и уличенные в этом, искупают свою вину перед народом, строя дороги к школам, больницам, озеленяя территории и так далее», — пояснил свою идею Владимир Васильев.

По его словам, у властей региона нет задачи «посадить на казенное питание» всех, кого уличат в налоговых нарушениях.

«Мы будем находить этих людей и помогать им, а они будут помогать в том числе детям, то есть делать то, о чем они в свое время забыли», — констатировал руководитель региона.

Отметим, что об отсутствии дорог к новым школам в Дагестане заявила на еженедельном совещании при главе региона министр образования, вице-премьер Уммупазиль Омарова. Докладывая о подготовке к новому учебному году, она рассказала, что «школы построены, оснащены, оборудованы предметные классы, компьютеризированы, сформирован преподавательский состав», одна есть проблема — отсутствие подъездных дорог к учебным заведениям.