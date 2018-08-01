Москва, 1 августа, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Чистый вывоз капитала из России частным сектором во II квартале 2018 года снизился почти до нулевого показателя. Об это говорится в опубликованном 1 августа обзоре Минэкономразвития «Картина экономики. Июль 2018 года».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как отмечается в документе, на фоне оттока капитала по государственному и банковскому секторам операции прочих секторов сформировали приток капитала.

«В результате чистый отток капитала частного сектора был околонулевым во II квартале после $21,5 млрд кварталом ранее», — говорится в обзоре.

Профицит счета текущих операций во II квартале, по оценкам МЭР, превысил показатель предыдущего года более чем в одиннадцать раз и составил $22,3 млрд.

Как считают в министерстве, это было обусловлено «значительным ростом физических объемов экспорта основных товаров в условиях крайне благоприятной ценовой конъюнктуры».