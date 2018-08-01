Псков, 1 августа, 2018, 18:15 — ИА Регнум. В Пскове 2 августа состоятся торжественные мероприятия, посвящённые 88-летней годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города, в 9 утра у храма Святого благоверного князя Александра Невского состоится торжественный молебен.

Mil.ru ВДВ

В 10:00 на площади Героев-Десантников состоится митинг, после чего к памятному знаку будут возложены гирлянды воинской славы.

Затем состоится праздничное шествие личного состава и ветеранов 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии — десантники проследуют в Дом офицеров, где в полдень начнётся праздничный концерт.

В связи с проведением праздничных мероприятий в городе будет ограничено движение автотранспорта: временно его прекратят по площади Героев-Десантников, а также по маршруту прохождения воинских колонн.

Напомним, в Пскове в день ВДВ особенно чествуют военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии: она стала неотъемлемой частью города. День ВДВ в Пскове — любимый, народный праздник. В 2016 году в городе открыли бюст Василия Маргелова — легендарного основателя «крылатой пехоты», который был командиром псковской дивизии ВДВ.