Бамако, 1 августа, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Вооруженные боевики атаковали военный конвой в центральной части Мали, 1 августа передает агентство Associated Press.

JM Мали

Согласно заявлению министерства обороны Мали, конвой попал в засаду в регионе Сегу во вторник 31 июля. В результате нападения погибли четверо солдат.

В настоящий момент ни одна радикальная группировка не взяла ответственность за нападение.

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