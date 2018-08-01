Ташкент, 1 августа, 2018, 18:05 — ИА Регнум. В правительстве Узбекистана планируется создать государственный комитет промышленной безопасности, сообщает 1 августа издание Kun. uz со ссылкой на соответствующий проект постановления президента.

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Штатная численность персонала составит 350 человек, в том числе в центральном аппарате — 118 человек. Новое ведомство будет осуществлять надзор за соблюдением требований законодательства страны по радиационной и ядерной безопасности.

Комитет будет также разрабатывать и реализовывать профилактические меры по обеспечению радиационной и ядерной безопасности, проводить экспертизу и лицензирование деятельности в сфере ядерной безопасности и выполнять ряд других задач, прописанных в проекте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что первая в республике атомная электростанция будет сдана в эксплуатацию до конца 2028 года.