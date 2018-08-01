Ленинградская область, 1 августа, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Памятник, посвящённый подвигу русских воинов в Первой мировой войне, был торжественно открыт сегодня, 1 августа, у собора Святой великомученицы Екатерины в Пушкине. Именно здесь во время войны находилась ставка Верховного главнокомандующего.

Mitropolia.spb.ru Памятник героям Первой мировой войны у собора Святой великомученицы Екатерины в Пушкине

Монумент представляет собой бронзовую фигуру священника, благословляющего солдат на ратный подвиг. Автор — петербургский скульптор Владимир Горевой.

1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914−1918 годов. Именно в этот день Российская империя официально вступила в войну с Германией, унесшей более 10 миллионов жизней соотечественников.