Тамбов, 1 августа, 2018, 17:50 — ИА Регнум. В Тамбовской области на реализацию губернаторского проекта «Народная инициатива» в этом году из областного бюджета выделено 102,9 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

R36.tmbreg.ru Реализация губернаторского проекта «Народная инициатива» в Никифоровском районе Тамбовской области

Проект «Народная инициатива» продолжается в этом году. Постановлением администрации области установлен порядок его реализации в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Из областного бюджета на реализацию проекта в этому году выделено 102,9 млн рублей. Работа уже началась.

В целом порядок реализации проекта «Народная инициатива» остался прежним. Сначала на общественном совете вносятся предложения, затем проводится опрос населения, и, наконец, на расширенном заседании общественного совета принимается окончательное решение в пользу конкретных проектов. Однако появился новый нюанс: условием участия в объединенной программе является софинансирование проектов со стороны муниципальных образований в размере не менее одного процента затрат.

В прошлом году почти 170 тысяч тамбовчан приняли участие в опросе по реализации проекта «Народная инициатива» и высказали свои предложения, на какие важные преобразования надо потратить бюджетную премию. В этом году ожидается больше желающих поучаствовать в самоуправлении. Все видят реальную пользу от этого проекта, и каждый хочет высказать собственное мнение.

«Мы тратим миллиарды рублей на строительство птицефабрик, свинокомплексов, дорог, инженерных сетей. Но люди порой этого не замечают, не видят. До души, до сердца это не всегда доходит. При реализации проекта «Народная инициатива» финансовые показатели в десятки раз меньше, а благодарности от людей — больше. Потому что жители сами принимают решение, куда направить средства, и подходят к этому серьезно и ответственно», — так глава администрации области Александр Никитин объяснил популярность проекта в регионе.

За пять лет на «Народную инициативу» выделено более 566 млн рублей, удалось реализовать почти 3 тыс. проектов, касающихся ЖКХ, благоустройства, содержания дорог. В проекте задействованы общественные советы семи городов и 247 поселений.