Душанбе, 1 августа, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Посольство России в Таджикистане обратилось к российским гражданам с просьбой соблюдать возможные меры предосторожности. В частности, посещая Таджикистан, рекомендовано избегать его малонаселенных и труднодоступных мест.

FrancisTyers~commonswiki Пик Коммунизма (Пик Исмаила Сомони)

Это обращение, размещенное на официальном сайте посольства, связано с тем, что 29 июля 2018 года в Хатлонской области Таджикистана было совершено нападение на иностранных велотуристов, на которых злоумышленники сначала совершили автонаезд, после чего вышли и нанесли удары ножами и топором. В результате погибли четверо иностранных граждан, трое — пострадали.

Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако этот факт еще предстоит установить. Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по статьям «Убийство» и «Терроризм». По распространенной правоохранительными органами страны информации, нападение совершили члены Партии исламского возрождения Таджикистана (с 2015 года признана в Таджикистане террористической), которые намеревались после совершения этого акта переправиться в Афганистан и примкнуть к международным террористическим группировкам.

По подозрению в причастности к совершенному преступлению пятеро были задержаны, четверо — убиты из-за оказанного сопротивления при попытке их задержания.