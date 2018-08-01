Санкт-Петербург, 1 августа, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Крупные фонтанные комплексы в Александровском саду и на Московской площади Санкт-Петербурга будут отключены 2 августа чтобы обеспечить безопасность населения во время массовых гуляний. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил «Водоканал Санкт-Петербурга».

Фонтаны в Летнем саду

Эти фонтаны являются излюбленным местом несанкционированного купания граждан, особенно в День ВМФ и День ВДВ. В этот раз на День ВДВ решено обезопасить и сами фонтаны, и людей, которые в них залезают.

«Остальные фонтаны города будут работать в обычном режиме, но под пристальным наблюдением дежурных бригад. При первом же появлении людей в чаше фонтана подача воды будет прекращена до тех пор, пока посторонние не покинут гидросооружение», — строго предупредил Водоканал.

Как отмечается, под особое наблюдение возьмут фонтаны в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, у Зимнего дворца, Казанского собора и на Батарейной дороге.

В Водоканале также поведали, что 29 июля, в День ВМФ, из-за нашествия купальщиков с 13:00 до 18:00 приходилось отключать фонтан в Александровском саду и фонтанный комплекс на площади Ленина.

Водоканал напоминает, что купание в фонтанах опасно для здоровья и разрушительно для конструкций и оборудования фонтанов.