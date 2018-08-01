Москва, 1 августа, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков упомянул о более высокой надежности унифицированных платформ «Армата», «Курганец», «Бумеранг» ко Дню Тыла Вооруженных сил РФ далеко не случайно, считает редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Т-14 «Армата»

Ранее Булгаков отметил, что на текущий момент активно ведется работа по разработке перспективных образцов техники материально-технического обеспечения (МТО). За счет поступления в войска более совершенной техники должны увеличиться транспортные возможности российской армии.

«Увеличение ресурса и надежности этих платформ на 20% сможет стать заметным фактором, облегчающим работу частей и подразделений, снабжающих и обеспечивающих боеспособность армейской техники.

Ни для кого не секрет, что на обеспечение боеспособности одного танка работают три и более грузовых автомобилей армейских тыловиков, снабженцев и ремонтников. Кроме боеприпасов, горючего и питания для танкистов, они занимаются также и подвозом запчастей, нужных для замены вышедших из строя узлов и агрегатов.

Поэтому дополнительные 20% надежности унифицированных платформ «Армата», «Курганец», «Бумеранг» будут означать пропорциональное снижение нагрузки на армейский транспорт.

В сочетании с поступлением в войска перспективных образцов техники материально-технического обеспечения (МТО) войск и совершенствованием логистики через внедрение в подразделения МТО автоматизированной системы ГЛОНАСС это существенно улучшит обеспечение боевых подразделений и частей, а значит и повысит их боеспособность».

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