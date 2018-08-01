Ярославль, 1 августа, 2018, 17:34 — ИА Регнум. В Ярославле утвержден проект планировки и проект межевания территории, где разместится IT-парк. Его построят на месте снесенной гостиницы «Чайка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Проект

Напомним, здесь планируют разместить центральный офис компании «Тензор», где будут работать программисты. Также появится учебный центр и детский садик для детей сотрудников.

Как поясняли в «Тензоре», территория между автомобильными мостами у реки Которосль, скорее всего, превратится в парк для отдыха и будет общедоступной.

1 августа мэр Ярославля подписал проект планировки и проект межевания территории.

Согласно ему, произойдет реорганизация системы транспортно-пешеходной схемы.

Планируется устройство новых участков двух улиц местного значения —2-й Закоторосльной набережной и Малого Московского переулка. Ширина профилей этих улиц запланирована с учетом возможности параллельной парковки автомобилей вдоль проезжей части.

Предполагается увеличение ширины проезжей части по Московскому проспекту от примыкания съездов нового моста через Которосль до перекрестка с ул. Малой Пролетарской с устройством дополнительных полос движения в каждом направлении, увеличение ширины проезжей части ул. Малой Пролетарской от Московского проспекта до Малого Московского переулка с устройством дополнительных полос движения.

На ул. Малой Пролетарской в районе дома 16 планируется устройство разворотного кольца для общественного транспорта.

Вдоль Московского проспекта намереваются разместить остановочные комплексы общественного транспорта для того, чтобы жители могли попасть в планируемый городской парк и многофункциональный офисный центр. Также для этой цели планируется реконструкция существующего памятника культурного наследия «Мост арочный каменный». Существующий тупиковый грот хотят продлить на другую сторону проспекта с образованием сквозного пешеходного прохода, который свяжет объекты на планируемой территории с остановкой общественного транспорта при движении в сторону центра города.

Запланирован съезд с Московского проспекта на территорию многофункционального офисного центра, заезд в подземную парковку и выезд из парковки на 2-ю Закоторосльную набережную.

В непосредственной близости от входа в парк расположены парковки для автомобилей и туристических автобусов.

Что касается очередности всего перечисленного, то упоминается два этапа: первый — строительство подземной парковки под территорией будущего многофункционального центра, части дорог 2-й Закоторосльной наб. и Малого Московского переулка, выполнение работ по благоустройству части парка.

Второй этап — строительство наземной части многофункционального центра, завершение строительства дороги по 2-й Закоторосльной наб., расширение Московского проспекта и ул. Малой Пролетарской, строительство основных наземных сооружений парка.