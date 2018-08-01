Степанакерт, 1 августа, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Заявление представителя Армянского национального конгресса (АНК) (главой партии является первый президент Армении Левон Тер-Петросян) Зои Тадевосян о том, что в Нагорном Карабахе нет освобожденных территорий, они являются оккупированными землями, не являются исконно армянскими, которые следует вернуть Азербайджану, вызвало волну протестов и недовольства в Карабахе.

onewaytour.com Степанакерт

Представитель президента Арцаха (Нагорного Карабаха) по особым поручениям, бывший директор СНБ Аршавир Гарамян считает недопустимыми заявления о сдаче территорий.

На своей странице в Facebook герой Арцаха, кавалер орденов «Золотой орел» и «Боевой крест» первой степени отмечает, что в Армении в последнее время активизировались различные политические деятели, политологи, пользователи соцсетей, выступающие с заявлениями о территориальных уступках.

«В особенности учитывая то, что Азербайджан активно готовится к возобновлению военных действий и ужесточает максималистские подходы, считаю недопустимым фальшивую повестку «сдачи территорий», тем более что победа была достигнута ценой крови моих друзей и моей собственной, мы обязаны свято хранить и защищать», — подчеркнул Аршавир Гарамян. В случае продолжения подобных незаконных заявлений он призвал арцахцев выйти на улицы и проявить волю и отношение к этому опасному процессу.

Заявление Зои Тадевосян не что иное, как политическое предательство национальных интересов, считает пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

«Иные господа прекрасно говорят на армянском языке, но думают ли они на армянском? Слушая указанную даму, создается впечатление, что перед нами представитель не армянской партии, а администрации президента Азербайджана. Удивительно, что в обществе находятся люди, высказывающие подобные мнения. Это страшно. Это политическое предательство национальных интересов, проявление моральной деградации», — подчеркнул Давид Бабаян в беседе с news.am.

Одновременно он напомнил всем тем, кто придерживается аналогичного мнения, что Нагорный Карабах стремился обрести независимость исключительно мирным путем, а война была навязана Азербайджаном.

«В ответ на агрессию Азербайджана мы были вынуждены освободить исторические армянские земли. В противном случае карабахскому народу грозило уничтожение. Зная, чем грозит ослабление системы безопасности Арцаха не только республике, но Армении и всему армянству, делать подобные заявления недопустимо. Остается только надеяться, что у автора этого заявления не все в порядке с головой. В противном случае необходимо не допустить подобного развития событий», — отметил пресс-секретарь президента Арцаха.

Давид Бабаян также заметил, что, в сущности, Азербайджан ведет себя честнее, открыто заявляя о намерении ликвидировать Арцах, а заявления таких особ не имеют оправдания: «Таким людям должно быть стыдно выходить на улицу».

Бывший замминистра обороны Армении, экс-премьер Арцаха, Герой Арцаха, советник президента НКР Артур Агабекян также прокомментировал заявление представителя АНК и поддержал призыв бывшего директора СНБ НКР Аршавира Гарамяна.

Обращаясь к соотечественникам, боевым товарищам, солдатам и офицерам, Артур Агабекян призвал их поддержать призыв Аршавира Гарамяна — выйти на улицы и выразить волю и отношение к опасным процессам.

«Родина начинается с переднего края, где солдаты и офицеры день и ночь несут боевое дежурство. Они знают, что каждый из них — потенциальная мишень противника, но счастливы сознанием того, что охраняют землю, освобожденную ценой их родителей и братьев. Им невыносимо слышать слова горе-политиков, помысливших вести пропаганду проигрыша. Настало время перейти к делу», — отметил Артур Агабекян на своей странице в Facebook.

Карабахская партия «Свободная Родина» также поддержала призыв-обращение генерал-лейтенанта Аршавира Гарамяна о том, что подобные заявления о территориальных уступках являются недопустимыми.

Об этом «Арцахпресс» сообщил руководитель парламентской фракции «Родина» партии «Свободная Родина» Артур Товмасян.

«Я считаю любые заявления об односторонних уступках безответственными, если хотите, даже предательскими. Сегодня наши противники ежедневно угрожают физическим уничтожением гражданского населения. Наконец, уроки, понесенные в 2016 году, еще раз подтвердили, что мы имеем дело с неким врагом, который неспособен к цивилизованному диалогу. И если кто-то делает заявления о необходимости односторонних уступок, мы считаем это, по крайней мере, опасным и неприемлемым», — сказал Товмасян.