Астана, 1 августа, 2018, 17:39 — ИА Регнум. За последние пять лет Казахстан отстал от своих соседей по показателям развития туризма, сообщили 1 августа в пресс-службе национальной палаты предпринимателей «Атамекен» со ссылкой на специалистов министерства культуры и спорта республики.

Казахский фольклор. Фигурки-экспонаты

По словам специалистов, Казахстан ухудшил свои позиции по показателям «международная открытость», «маркетинг», «сфера туристских услуг», «инвестиции и транспортная инфраструктура». В Казахстан едут в основном туристы из России, Индии и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля туроператоры Узбекистана и Казахстана договорились организовать автобусные маршруты между Ташкентом и Туркестаном.