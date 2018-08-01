Лондон, 1 августа, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжили падение после публикации отчета о росте запасов сырой нефти в США, 1 августа передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть. Цены. Снижение

К настоящему моменту стоимость барреля нефти Brent упала на $1,31 до $72,90. Баррель WTI упал на $1,05 до $67,71.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года падение нефтяных цен составило 6−7%. Падение стало самым резким с 2016 года.

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