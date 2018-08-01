Магадан, 1 августа, 2018, 17:29 — ИА Регнум. 11 августа в Магадане в сквере «Морской» пройдет фестиваль «Куваевский костер». На это камерное мероприятие, носящее имя знакового для Магаданской области писателя Олега Куваева, как правило, собираются любители бардовской песни у костра, двойной ухи и теплого человеческого общения.

Magadangorod.ru Фестиваль «Куваевский костёр»

Как сообщает портал «Колыма.ru», на вечере выступят колымские писатели и поэты, которые прочитают отрывки из своих последних произведений, расскажут о путешествиях по краю. Также будет работать «Свободный микрофон», когда каждый из присутствующих может поделиться своими размышлениями.

Олег Куваев — писатель, геолог, режиссер, сценарист. Автор культовых романов «Территория» и «Правила бегства».