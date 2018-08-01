Пермь, 1 августа, 2018, 17:03 — ИА Регнум. В Перми детский сад оказался в центре скандала из-за отношения к одному из вопитанников-выпускников. Мать мальчика обратилась за поддержкой к детскому омбудсмену, указав на недопустимость поведения педколлектива, который испортил выпускной её сыну, об этом сообщили в пресс-службе уполномочененого по правам ребёнка в Пермском крае.

Эдмунд Тарбелл. Мать и ребёнок в лодке. 1892

По словам женщины, выпускной закончился плачевно, мальчик рыдал.

«Ребенка публично унизили и не поздравили на глазах всего детского и взрослого коллектива! Ребенок рыдал! И все только потому, что мы не сдаем деньги на различные подарки, не участвуем в этих поборах. Родительский комитет сделал это намеренно, хотя могли бы предупредить, что будут дарить подарки, и мы бы сами купили сыну подарок, как делали это на Новый год», — отметила пермячка.

Последовала служебная проверка. Её итогом стали родительские собрания с профилактическими беседами. В отношении педагогов применили меры наказания. Воспитатели группы остались без стимулирующей выплаты. Матери мальчика, который испытал эмоциональное потрясение, принесены извинения.

Стоит отметить, что в минобре Пермского края ранее подчёркивали, что есть чёткая формулировка того, что является поборами. В школах и детских садах есть памятки, а чиновники оперативно реагируют на сообщения о поборах и разбираются в конфликтных ситуациях. В феврале 2018 года министр Раиса Кассина подчёркивала, что в сфере образования средств сегодня достаточно, привлекать средства родителей нет необходимости, сообщает портал 59.ru.