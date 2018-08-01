Нью-Йорк, США, 1 августа, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США растут после отчета Apple о высокой прибыли, 1 августа передает агентство Reuters.

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Индекс Dow Jones вырос на 46,44 пункта (0,18%), до 25 461,63 пункта, индекс S&P 500 вырос на 4,88 пункта (0,17%), до 2821,17 пункта, индекс Nasdaq вырос на 30,03 пункта (0,39%), до 7701,82 пункта.

Рост Apple позволил снять напряженность рынка, связанную с обрушением Facebook и Twitter, потянувших за собой весь высокотехнологичный и IT-сектор.

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