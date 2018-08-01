Чукотке снизят зависимость от добычи золота
Москва, 1 августа, 2018, 16:50 — ИА Регнум. На Чукотке власти собираются снизить зависимость региона от добычи золота. О таких планах губернатор Роман Копин заявил президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Золотодобытчик
Сейчас золотодобыча играет главную роль в экономике округа. И задача властей в том, чтобы её понизить. По ожиданиям, это позволит повысить устойчивость окружной экономики.
«Работаем над привлечением инвестиций», — подчеркнул губернатор.
Напомним, рабочую встречу с Копиным Путин провёл сегодня, 1 августа. Губернатор заявил о росте ВРП за пять лет в полтора раза и о том, что ежегодно добывается около 28 тонн золота.