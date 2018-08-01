Черкесск, 1 августа, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило двум республикам Северного Кавказа более 521 млн рублей в рамках подпрограмм по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесии и Дагестана.

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Большая часть этой суммы — 428,2 млн рублей — досталась Дагестану. Их направят на введение в эксплуатацию очистных сооружений в городе Дербенте. Они должны быть введены в строй к 2022 году.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте правительства РФ, еще 93,4 млн рублей получила Карачаево-Черкесия. Денежные средства будут направлены на реконструкцию и расширение системы водоснабжения в городе Черкесске.

Бюджетные ассигнования на софинансирование подпрограмм социально-экономического развития Карачаево-Черкесии и Дагестана предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов в рамках госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года.