Ташкент, 1 августа, 2018, 16:37 — ИА Регнум. И. о. хокима (мэра) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев одобрил проект по организации системы платных уличных парковок в городе, сообщает 1 августа издание Spot со ссылкой на авторов проекта.

Petr Magera flickr, cc-by-2.0 Платная парковка

28 июля в хокимияте (администрации) Ташкента состоялся день открытых дверей для предпринимателей города, на котором были представлены инвестиционные проекты. В рамках пилотного проекта было предложено организовать работу платной парковки на улице Амира Темура.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Murad Buildings (Узбекистан) планирует построить в Ташкенте 200-метровый 45-этажный небоскреб. Здание появится на территории делового центра Tashkent City.