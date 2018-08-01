Магнитогорск, Челябинская область, 1 августа, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В челябинском Магнитогорске под домашний арест отправлена глава местного управления Пенсионного фонда России Любовь Ш. Меру пресечения ей избрал Ленинский районный суд.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

Под домашним арестом она пробудет до 17 сентября. Затем, возможно, меру продлят. На такой мере пресечения настояло следствие.

Портал «Верстов.Инфо» пишет, что 24 июля чиновница написала заявление об увольнении. И 31 июля было её последним рабочим днём.

Напомним, Любовь Ш. была задержана ранее прямо на рабочем месте. Ей вменяют злоупотребление полномочиями и получение взятки.